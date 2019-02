Dresden. An Sachsens Schulen ist die Zahl rechtsmotivierter Straftaten deutlich gestiegen. Das geht aus Antworten der Regierung auf eine Kleine Anfrage der LINKEN im Landtag hervor. Demnach wurden der Polizei 2018 insgesamt 91 rechtsmotivierte Straftaten an Schulen gemeldet. 2017 waren es 66. Zu den Delikten gehörten auch die Verwendung verbotener Symbole - etwa durch Schmierereien von Nazisymbolen, Bedrohungen und zwei Körperverletzungen in Wurzen und Pirna. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. LINKE-Abgeordnete Kerstin Köditz erklärte, der rückläufige Trend, der sich in den vergangenen Jahren bis 2015 angedeutet habe, sei offenbar vorüber. dpa/nd