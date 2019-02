Patronen für semi-automatische Schnellfeuergewehre Foto: iStock/shaun

Berlin. Die Bundesregierung gibt dem Druck des US-Präsidenten Donald Trump nach und will bis 2024 die Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigern. Am Dienstagabend übergab der deutsche Botschafter bei der NATO deren Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Dokument, in dem sich die Bundesregierung verbindlich zu der Steigerung bekennt. »Dieser Anstieg soll nach 2024 fortgesetzt werden«, heißt es in dem Schreiben.

In dem dreiseitigen sogenannten »Strategic Level Report«, das die NATO-Mitglieder jährli...