Der Freistaat ist ein wirtschaftlich starker Partner, wenn es darum geht, diesen Interessen vor allem auf Bundesebene Aufmerksamkeit zu verschaffen. Beide Länder haben in der Wendezeit zu viele schlechte Erfahrungen mit bloßen Lippenbekenntnissen gemacht.

Brandenburgs Wirtschaftsminister, bis letzten Herbst noch Präsident der Cottbuser Uni, hatte den richtigen Riecher dafür, wie man die wohl schon länger geplante Infrastrukturspritze für Schwarze Pumpe am besten platziert. Zehn Tage nach Bekanntwerden des Fahrplans für den Ausstieg aus der Braunkohle, wie ihn die Kohlekommission der Bundesregierung nahelegt, ist er zu den direkt Betroffenen in die Lausitz gefahren, um Zuversicht zu verbreiten.

Für Heike Hänsel läuft eine politische Kampagne gegen die Regierung in Venezuela - die USA und EU führten sie an

... , allein der Glaube an grundlegende Sozialstaatsreformen fehlt Stephan Fischer

Tomas Morgenstern hält Investitionen in die Infrastruktur der Lausitz für wichtig

