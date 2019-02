Die unzähligen Schächte im Ruhrgebiet sind im Museum dargestellt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Das letzte Kapitel Bergbaugeschichte ist noch nicht geschrieben - erst recht in Bochum, dem Sitz des Deutschen Bergbau-Museums. Das soll jedenfalls die neukonzipierte Dauerausstellung vermitteln. Im Zuge der 2016 gestarteten Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes ist die Schau modernisiert worden. Nun können Besucher im frisch renovierten Nordflügel einen Eindruck davon bekommen, wie Bergbau die deutsche und die globale Geschichte prägt und weiter prägen wird.

Der erste Themenrundgang katapultiert den Besucher zunächst mehr als 300 Millionen Jahre zurück. In die Zeit, in der die großen Kohlelagerstätten gebildet wurden. Aus dem Karbonzeitalter erhalten ist der Rest eines riesigen Schuppenbaumstammes. Wie viele der rund 1750 ausgestellten Objekte war er zwar schon zuvor im Besitz des Museums, aber nicht so gut in Szene und Kontext gesetzt wie jetzt.

Die in die Jahre gekommene bisherige Präsentation sei langsam gewachsen, immer mal wied...