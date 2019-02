Hamburg. Beißender Geruch im Osten Hamburgs hat die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag auf Trab gehalten. Die Feuerwehr der Hansestadt erklärte, seit dem späten Mittwochabend seien vermehrt Anrufe über den Notruf mit Meldungen über »undefinierbaren, beißenden Geruch in der Luft« eingegangen. Die Feuerwehr schickte daraufhin fünf Messfahrzeuge los, um die Ursache für den Geruch aufzuklären. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Später teilte die Feuerwehr über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit, der Einsatz werde beendet. »Der Geruch nimmt ab. Eine Ursache konnte nicht lokalisiert werden.« AFP/nd

