Theresa May hat zwar bei ihren Gesprächen in Brüssel am Donnerstag nichts erreicht, aber Jeremy Corbyn bietet ihr ein Kompromissmodell mit sanften Brexit-Bedingungen an. Ein Ausweg für die bedrängte Premierministerin?

Nach Donald Tusks scharfen Worten gegen Brexit-Anhänger ohne eigene Austrittspläne sowie wütenden Schlagzeilen gegen den Ratspräsidenten in der konservativen Presse war Mays erneutes Scheitern keine Überraschung. Der von May bisher angestrebte Unterhaussieg mit Hilfe der Brexit-Fanatiker in ihrer Fraktion ist damit fast gestorben: Jacob Rees Mogg und seine Kolleg*innen lehnen schon Mays bisherigen Deal mit der EU als Ausverkauf britischer Interessen ab, weitere Kompromisse kommen für Tusks »Höllenverdammte« nicht in Frage.

Interessanter ist jedoch das Signal des Labour-Chefs Jeremy Corbyn, der einen parlamentarischen Konsens mit May anstrebt. Er schlägt die britische Mitgliedschaft in einer Zollunion und eine enge Anlehn...