Washington. Die 79 Mitglieder der internationalen Koalition im Kampf gegen das Terrornetzwerks Islamischer Staat (IS) haben sich in einer gemeinsamen Erklärung nach ihrem Treffen in Washington zur endgültigen Eliminierung des IS bekannt. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Pläne zum Abzug der US-Soldaten aus Syrien. »Wir freuen uns darauf, unsere Kämpfer in Syrien sehr herzlich zu Hause zu begrüßen.« Er betonte vor den Außenministern der Koalition aber, der Abzug bedeute nicht das Ende des US-Engagements im Kampf gegen den IS. dpa/nd