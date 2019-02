Mit Stargast Bjarne Mädel und der Komödie »25 km/h« soll am 8. März das größte deutschsprachige Filmfestival in den USA eröffnet werden. Zum 23. Mal präsentieren das Goethe-Institut und das Szene-Kino Castro Theatre in San Francisco das Festival »Berlin & Beyond« mit fast zwei Dutzend Spielfilmen, Dokus und Kurzfilmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. dpa/nd