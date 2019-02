Wandlitz. Der nördliche Berliner Ring wird am Wochenende in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder (Oberhavel) gesperrt. Die Fahrbahndecke werde in Teilen erneuert, um die sichere Nutzung bis Ausbaubeginn im September zu gewährleisten, teilte ein Sprecher der Havellandautobahn mit. Von Freitag 22 Uhr bis Sonntag 8 Uhr soll der Streckenabschnitt gesperrt sein. In dieser Zeit werde der Verkehr über die Autobahn A11 zur Anschlussstelle Wandlitz (Barnim) umgeleitet, von dort führe die beschilderte Umleitungsstrecke auf der B273 über Oranienburg zur A10. Die Richtungsfahrbahn Berlin sei nicht betroffen. Die Autobahnen A10 und A24 zwischen Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) werden bis 2022 ausgebaut. dpa/nd