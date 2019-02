Verkehr: Höhere Taktung S75, M4/M5 und Buslinie 256, Erweiterung der Nachtbuslinien, Anschluss an Berliner U-Bahn Netz

AWO fordert Erstattung der Ausfallkosten bei Unterbelegung / Senatsverwaltung will Wohnungslose in den Einrichtungen unterbringen

Im Sommer soll in Friedrichshain-Kreuzberg eine Bodenstiftung ihre Arbeit aufnehmen

