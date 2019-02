Freundschaft ist eine feine Sache. In Umfragen zu Bedingungen der Lebenszufriedenheit rangiert sie weit vorne, zusammen mit Familie, Gesundheit und finanzieller Sicherheit. Freundschaft zwischen Menschen beruht auf Zuneigung, auf gemeinsamen Interessen, sie beinhaltet meist ein gewisses Maß an Empathie und Uneigennützigkeit. Auch Politiker sprechen gern von Freundschaft - zwischen Staaten. Und das ist eine eher unangenehme Sache.

Das »britische Volk« sei unser »Freund auf der anderen Seite des Kanals«, schrieben jüngst prominente Politiker fast aller deutscher Parteien in einem offenen Brief. »Vom Grunde unseres Herzens möchten wir, dass Großbritannien (in der EU) bleibt.« Im Falle eines Brexit hätte das Land »immer Freunde in Deutschland«. Der...