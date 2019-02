Das Vollsprühen von Zügen ist übelster Vandalismus! Es sei denn, die Berliner Verkehrsbetriebe machen das selbst. Screenshot: Youtube/Leave No Fingerprintz

Hashtag weilwirdichlieben - wer in den letzten Jahren mit der Berliner U-Bahn gefahren ist, kam an dieser Medienkampagne der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kaum vorbei. »Alles andere ist Gelaber«, so preist sich die federführende Werbeagentur GUD ironischerweise an. Doch Gelaber oder nicht - es scheint zu wirken. Die Kampagne brachte dem öffentlich-rechtlichen Unternehmen ungeahnte Sympathiewerte ein. Die Agentur selbst erhielt dafür 2016 den »German Brand Award Gold« der privatwirtschaftlich getragenen Stiftung »Rat für Formgebung«. »Die frisch-freche und wunderbar selbstironische Kampagne offenbart eine BVG, die sich auf sympathische Weise selbst auf die Schippe nimmt und damit vor allem bei jungen Menschen genau den richtigen Ton trifft«, heißt es in der Begründung der Jury.

Ganz gleich, ob das schlecht bezahlte und chronisch überlastete Personal der BVG den freundlichen Dienst am Kunden verweigert oder das Schienennetz infolg...