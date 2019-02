Kreuzfahrten boomen. Man hört immer wieder, diese Dampfer machen mehr Dreck als alle Autos auf der Welt. Stimmt das?

Nee, so kann man das nicht sagen. Die Dinger machen zwar einen Haufen Dreck, denn sie laufen auf hoher See nicht wie unsere Autos mit Diesel, wie man glauben könnte, sondern mit Schweröl, das ist das, was bei der Ölverarbeitung als letzter Rest unten übrigbleibt. Mit ziemlich viel Schwefel drin und auch anderem Mist. Aber es gibt viel mehr Autos als Schiffe.

Aber ein Auto verursacht doch weniger Dreck?

Kommt drauf an. Bei Schwefeldioxid, also dem, was bei der Verbrennung von Schwefel entsteht, schlägt ein Dampfer jedes Auto, denn in den Industrieländern ist der Kraftstoff, den die Autos tanken, sehr schwefelarm. Selbst der bessere Schiffsdiesel fürs Fahren auf der Os...