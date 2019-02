Kneipen wie das Syndikat, Jugendclubs wie Potse und Drugstore, Läden wie Kamil Mode, Wohnprojekte wie die Liebig 34, Besetzungen wie die Großbeerenstraße 17a und viele, viele weitere sind von Kündigung oder Räumung bedroht. Insgesamt 35 bedrohte Projekte listet die Website »Bedrohte Projekte in Berlin« derzeit auf. Das Jahr 2019 scheint das Jahr zu werden, in dem Berlin den nächsten großen Teil seiner selbstverwalteten, unkommerziellen, alternativen oder einfach alteingesessenen Infrastruktur verliert. Überall in der Stadt sind Eigentümer nicht mehr bereit, Gewerbemietverträge zu verlängern. Sie reihen sich ein in die Schar der Eigentümer, die Mieter*innen aus ihren Wohnungen werfen. Wofür? Für Immobilienriesen mit Briefkästen in Luxemburg und Offshore-Konten, aufgeblähte Start-up-Kultur oder einfach Spekulation und Profit. Die Stadt wird ausverkauft.

Rot-Rot-Grün trat einst an, damit Schluss zu machen und für eine...