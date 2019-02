Jörg Schönbohm (CDU) Foto: dpa/Patrick Pleul

Potsdam . Der CDU-Politiker und frühere Innenminister von Brandenburg, Jörg Schönbohm, ist tot. Er sei in der vergangenen Nacht im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte die Brandenburger CDU mit. Sie bestätigte einen Bericht von radio B2. Der Politiker lebte in Kleinmachnow nahe Berlin. Im Jahr 2012 hatte er einen Schlaganfall und litt später an den Folgen. Schönbohm wurde dem rechten Flügel seiner Partei zugerechnet. dpa/nd