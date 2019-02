Seit 2012 erinnert ein Denkmal im Berliner Bezirk Mitte an die Ermordung der europäischen Sinti und Roma während des Zweiten Weltkrieges. Doch die europäische Dimension dieses Völkermordes stellt bis heute kaum mehr als eine Fußnote der Erinnerungspolitik dar. Auch in Bezug auf die Ukraine ist allenfalls einem kleinen Kreis von Experten bekannt, wie systematisch die deutschen Besatzer auf der Jagd nach Roma vorgegangen waren.

Auf konkrete Zahlen lässt sich Mikhail Tyaglyy, Forscher am Kiewer Zentrum für Holocaustforschung, ungern festlegen. »Auf jeden Fall über 12 000«, beziffert er schließlich die Zahl der ermordeten Roma, schiebt aber gleich hinterher: Das entspreche dem heutigen Forschungsstand, und der sei extrem lückenhaft. In akribischer Kleinstarbeit, unterstützt durch Hunderte Interviewpartner, hat Tyaglyy bislang über 160 Orte identifiziert, an denen Roma erschossen wurden.

Zu den ersten Opfern gehörten die nomadisch...