Aus Benni, einem neunjährigen Mädchen, bricht rasende Wut und unbedingte Sehnsucht immer ungebremst hervor. Helena Zengel spielt dieses Mädchen, verloren und beschützenswert, aggressiv und gefährlich. Regisseurin Nora Fingscheidt wollte einen Film über sogenannte Systemsprenger machen, so nennt man Kinder, die sich an keine Regeln halten, schnell aggressiv werden und so nach und nach durchs Raster des Betreuungs- und Fürsorgesystems fallen. Am Ende stehen dann oft geschlossene Psychiatrie und Jugendgefängnis. Auch Benni scheint auf dem Weg dorthin, bei ihren Ausbrüchen hat sie bereits andere Kinder verletzt.

Nora Fingscheidt aber nimmt in ihrem Film für das Mädchen Partei. Haben wilde Kinder, besonders Mädchen, die sich nicht unterordnen wollen, nicht einen starken Freiheitsdrang? Vielleicht, nur dass es mit ihnen niemand lange aushält. Am Anfang sehen wir Benni vor dem Heim, in dem sie untergebracht ist. Sie wütet, sieht rot. Man...