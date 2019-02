Während der Glaube an beziehungsweise die Suche nach einem Sinn des Lebens und einer höheren Instanz, die sich bei all dem irgendetwas gedacht haben könnte, unverwüstlich ist, hat so manches Gotteshaus schon das Zeitliche gesegnet. So wurden auch Kirchen niedergebrannt und verwüstet; sie wurden zum Veranstaltungsort oder zur Kneipe umgewandelt oder für ein neues Baugruppenprojekt abgerissen. Die Sowjetzeit etwa war für Kirchen bekanntlich nicht die beste. Doch die zur Heiligen Paraskeva in Perejaslaw-Chmelnyzkyj, 80 Kilometer südöstlich von Kiew, hatte ein vergleichsweise günstiges Schicksal: Aus ihr wurde ein kleines Weltraum-Museum. Dass sich nun Gläubige dafür einsetzen, das jahrhundertealte Gebäude wieder seinem früheren Zweck zuzuführen, ist einem religiösen Revival in der Ukraine geschuldet. Und es wäre schade, wenn sie Erfolg hätten. rst

Foto: AFP/Aleksey Filippov