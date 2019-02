Nicht jeder Wohnungssuchende hat so viel Glück wie Andreas L. In Hamburg, Stadt der Millionäre, wächst die Zahl der Obdachlosen unaufhörlich

Hamburg. Etwa 400 Menschen haben am Samstag in Hamburg gegen Obdachlosigkeit demonstriert. »Wintermove - Hamburg gegen die Kälte« lautete das Motto der Demo, zu der das Aktionsbündnis Hamburger Obdachlose aufgerufen hatte. Zentrale Anliegen waren die sofortige Öffnung des Winternotprogramms auch tagsüber, eine generell bessere Versorgung der Obdachlosen seitens der Stadt und die Schaffung von Wohnraum speziell für Obdachlose. »Wohnen muss ein Grundrecht sein, und dieses Recht gehört ins Grundgesetz«, sagte Max Bryan, Initiator des Bündnisses. epd/nd

In Nordsyrien versuchen Freiwillige, ein unabhängiges Medienzentrum zu etablieren

Spaniens Rechtsparteien wollen den Dialog Madrids mit der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien verhindern

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!