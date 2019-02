Im März erscheint im Dudenverlag ein neuer Titel »Pflegegespräche richtig führen«. Das Buch ist ein Ratgeber für das gute Pflegegespräch aus Patienten- und Angehörigensicht. Darin geht es um solche Fragen: Wie führe ich selbstbestimmt bestmögliche Gespräche mit dem ambulanten Pflegeteam, in der Arztpraxis und mit den Diensten der Krankenkassen? Wie bereite ich mich auf die Gespräche in der Pflege zu Hause, in der Tages- bzw. Kurzzeitpflege oder im Heim vor? Welche Gespräche übernehme ich als Angehöriger stellvertretend für Betroffene? nd