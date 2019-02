Das Home Office ist in Deutschland immer beliebter. Vier von zehn Angestellten würden diese Form wählen, die in etwa 40 Prozent aller Berufe möglich ist. Nunmehr plant die Bundesregierung ein gesetzlich verankertes Recht auf Heimarbeit. Bei Home Office richten sich Arbeitnehmer in ihrem Haus oder ihrer Wohnung einen Arbeitsplatz ein und können via E-Mail oder Telefon die Aufgaben und Ziele mit dem Arbeitgeber absprechen.