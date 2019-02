Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erhält für eine umstrittene Studie zu den seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen einem Zeitungsbericht zufolge fünf Millionen Euro extra aus dem Bundeshaushalt. Wie die »Bild am Sonntag« unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, sollen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jeweils 1,25 Millionen Euro bereitgestellt werden. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post sprach von einem »Skandal, für solchen Unsinn Millionen auszugeben«. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wies darauf hin, es sei oft festgestellt worden, dass psychische Probleme nicht von der Abtreibung allein kämen, sondern von der Stigmatisierung der Frauen. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

In Nordsyrien versuchen Freiwillige, ein unabhängiges Medienzentrum zu etablieren

Spaniens Rechtsparteien wollen den Dialog Madrids mit der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien verhindern

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!