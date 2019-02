Washington. Der zweite Gipfel zwischen dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump findet in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi statt. Das teilte Trump am Freitagabend auf Twitter mit. Dass das Treffen soll am 27. und 28. Fe-bruar stattfinden. Vorige Woche trafen sich der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, und der nordkoreanische Unterhändler Kim Hyok Chol in Pjöngjang, um den Gipfel vorzubereiten. Trump schrieb dazu auf Twitter, die Gespräche seien »sehr ergiebig« gewesen. Er bescheinigte Nordkorea blendende wirtschaftliche Aussichten und sprach seinem Gipfelpartner ein großes Lob aus. dpa/nd