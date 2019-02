Kinshasa. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Ebolatoten seit August auf 502 gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa am Freitagabend mit. Es ist bereits der zehnte Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, seit die Krankheit in dem Land 1976 erstmals entdeckt wurde. Am stärksten betroffen ist die 800 000-Einwohner-Stadt Beni in der Provinz Nord-Kivu. AFP/nd