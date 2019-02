Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes

Berlin. Zum bereits 13. Mal haben am Samstag in ganz Frankreich mehrere Zehntausend Menschen gegen die Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Das französische Innenministerium sprach von 51 000, die Gelbwesten, die seit Januar eigene Zahlen herausgeben, von 118 222 Protestierenden. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte wurde nach den Protesten öffentlich debattiert. Ein Mann war bei Zusammenstößen mit der Polizei vor der Nationalversammlung sehr schwer an der Hand verletzt worden - ersten Erkenntnissen nach explodierte eine Blendgra...