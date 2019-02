Während der Wohnungsmarkt für Studierende in Frankfurt (Oder) als entspannt gilt, wird es in Potsdam immer schwieriger und teuerer, eine Bleibe zu finden. »Genug bezahlbaren Wohnraum gibt es für die Studierenden nicht«, sagt Josephine Kujau, Sprecherin des Studentenwerks Potsdam. Es bietet Zimmer und Wohnungen an den Hochschulstandorten Potsdam, Brandenburg/Havel und Wildau (Dahme-Spreewald) an.

Zu Beginn des Wintersemesters gab es für die 2860 Wohn- und Bettplätze des Studentenwerks gut 3000 Bewerber. Vor fünf Jahren waren es laut der Sprecherin im selben Zeitraum nur halb so viele. »Wir können nur neun Prozent von ihnen mit einem Platz im Wohnheim versorgen«, sagt die Sprecherin. Alle anderen müssten auf dem freien Wohnungsmarkt suchen.

Weil Potsdam für viele Studenten als zu teuer gilt, l...