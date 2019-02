Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für einen europäischen Digitalkonzern ausgesprochen, um die hiesige Wirtschaft besser gegen Konkurrenz aus den USA oder China zu wappnen. »Ich kann mir vorstellen, dass wir in Europa eine Art Airbus der künstlichen Intelligenz etablieren«, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. »Dieser Konzern könnte zum Beispiel maßgeblich beim autonomen Fahren werden und hätte positive Auswirkungen auf viele Branchen.« Altmaier hatte am vergangenen Dienstag seine »Nationale Industriestrategie 2030« vorgestellt, in der er weitgehende Eingriffsmöglichkeiten für den Staat zum Schutz der heimischen Industrie fordert. Auch die stärkere staatliche Förderung von Innovationen und die Ansiedlung von Schlüsseltechnologien in Deutschland und Europa ist vorgesehen. AFP/nd