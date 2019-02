Linus Straßer durfte zehn Minuten hoffen, dann zerplatzte sein plötzlicher Medaillentraum in der alpinen Kombination. Der 26 Jahre alte Münchner zeigte bei den Skiweltmeisterschaften in Are eine couragierte Abfahrt und war nah dran an einer großen Überraschung, doch ausgerechnet in seiner Spezialdisziplin Slalom glitt ihm Bronze aus der Hand: Am Ende fehlten ihm 0,34 Sekunden zum WM-Podest.

»Das ist natürlich bitter«, sagte Straßer ein wenig geknickt. Platz fünf beim erwartbaren Triumph des Franzosen Alexis Pinturault war das beste deutsche WM-Resultat im alpinen Zweikampf seit 30 Jahren, doch das tröstete ihn wenig. »Das ist ein gutes Ergebnis, aber leider keine Medaille«, sagte er und beteuerte tapfer: »Ich bin trotzdem zufrieden, ich habe eine gute Figur gemacht.« Allerdings: Im Slalom sei er »von der Einstellung her ein bisschen drüber« gewesen. Ein typischer Straßer, der viel kann, oft aber zu viel will - und so häufig scheitert. ...