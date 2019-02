Was soll das sein

Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-Jährigen in Prenzlauer Berg haben sich mehrere Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet. Bislang seien sieben Rückmeldungen zu dem Vorfall auf einem Supermarktparkplatz eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ermittler einer Mordkommission arbeiteten diese nun ab. Details dazu nannte die Polizei nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler steht die Tat nicht in Zusammenhang mit Fußball, sagte die Sprecherin. Die Boulevardzeitungen »Bild« und »B.Z.« berichteten unter Berufung auf Begleiter des Getöteten, dieser sei vom Angreifer wegen seiner »Union-Klamotten« angepöbelt worden. Dies habe der 19-Jährige ignoriert, bevor der Täter zugestochen habe. Die Polizeisprecherin sagte, das Opfer habe einen Rucksack mit dem Emblem des 1. FC Union Berlin bei sich gehabt. dpa/nd