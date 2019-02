Das Umfeld des Flughafens Tegel wird Stadtumbaugebiet. Eine entsprechende Vorlage von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) hat der Senat am Dienstag beschlossen. In den nächsten zehn bis zwölf Jahren sollen über 100 Millionen Euro fließen, um die Anbindung des planmäßig im Frühjahr 2021 zu schließenden Airportgeländes zu verbessern. Dort soll das Schumacher-Quartier mit geplant 5000 Wohnungen sowie 20 000 Arbeitsplätzen der Urban Tech Republic entstehen. Durch Nachverdichtung sollen in der Cité Pasteur sowie im neuen Quartier Tegel Nord 2500 weitere Wohnungen hinzukommen. Die Anbindung an die Innenstadt soll durch eine neue Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Autobahn in Höhe des Festplatzes verbessert werden. Der Kurt-Schumacher-Platz als Entrée des neuen Stadtteils soll umgestaltet werden. Angesichts der sich auf rund 18 000 Menschen fast vervierfachenden Einwohnerzahl im Gebiet mit steigendem Nutzungsdruck müssten auch Konzepte für das Naherholungsgebiet Flughafensee entwickelt werden, erklärte Lompscher. nic