Johann Carl von Carlowitz: Er stand für eine »continuierliche beständige und nachhaltende Nutzung« des Waldes. Foto: wikimedia

Geld »verdient« wird mit Holz vor allem im Ausland. Finanzinvestoren kaufen sich in den USA, in Australien und Neuseeland ein oder beteiligen sich an Teakholz-Bäumen in Panama und Palmenplantagen in Thailand. Auch Kleinanleger können davon in Form von Fondsanteilen oder Zertifikaten profitieren. Fragen Sie ihre Bank oder Sparkasse.

Solche ausschließlich profitorientierte Anlagen lehnt der Kabarettist Georg Schramm (»Neues aus der Anstalt«) sicherlich ab. Er ist stattdessen Gründungsinvestor von »Bauminvest«. In Costa Rica wurden von Bauminvest in den letzten Jahren insgesamt rund 2000 Hektar Land erworben, hauptsächlich ehemalige Weideflächen. Diese Flächen wurden und werden mit Mischwald aufgeforstet. Im Sommer 2018 verschmolzen die drei Bauminvest-Gesellschaften zur Bauminvest AG in Freiburg. Näheres finden Sie auf der Internetseite von Bauminvest.

Ein anderer, mittlerweile etablierter Anbieter ist Forest Finance. Die Forest Finance ...