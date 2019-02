116 540 Mal wurde 2017 in deutsche Haushalte eingebrochen. Für die Sicherheit im eigenen Zuhause lässt sich einiges tun - insbesondere, wenn man die Mittel und Wege der Einbrecher kennt. Zumeist gelangen sie über die leicht erreichbaren Fenster sowie Wohnungs- bzw. Terrassentüren ins Haus. Sicherungstechnische Maßnahmen können dagegenwirken: Laut polizeilicher Kriminalstatistik konnten so 2017 rund 45 Prozent der Einbrüche verhindert werden. So können sich Eigentümer schützen:

Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten auch bei kurzer Abwesenheit verriegelt wer...