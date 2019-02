New York. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich erneut als Vermittler in der Venezuela-Krise zu angeboten. Bei einem Treffen mit dem venezolanischen Außenminister Jorge Arreaza sagte Guterres nach Angaben seines Sprechers am Montag in New York, dass er weiter für eine Vermittlung zur Verfügung stehe. Er bietet beiden Seiten an, bei »ernsthaften Verhandlungen« zu helfen, um aus der verfahrenen Situation in dem Land herauszukommen. Das Treffen mit Arreaza kam auf Wunsch der Regierung von Präsident Nicolás Maduro zustande. AFP/nd