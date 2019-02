Port-au-Prince. Bei gewaltsamen Protesten in Haiti ist es den fünften Tag in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten griffen am Montag Geschäfte und Tankstellen an, errichteten Straßenbarrikaden und plünderten Läden. Sowohl die Hauptstadt Port-au-Prince als auch kleinere Städte waren von den Unruhen betroffen. Zahlreiche Schulen sowie fast alle Unternehmen wurden geschlossen, wie die Nachrichtenagentur Haiti Press Network meldete. Laut Berichten lokaler Medien wurden mindestens fünf Menschen getötet.

Die seit Donnerstag vergangener Woche andauernden Proteste richten sich gegen Korruption und die Folgen der Wirtschaftskrise, in der sich das Land befindet. Oppositionspolitiker fordern den Rücktritt von Präsident Jovenel Moïse. epd/nd