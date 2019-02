Eine mobile Flüssiggastankanlage in Ulm. Foto: dpa/Stefan Puchner

Für diese Taufe war die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer extra nach Hamburg gereist. Am Freitag ließ die CDU-Bundesvorsitzende auf Steinwerder eine Champagnerflasche am Bug des Rekordschiffes »Kairos« zerschellen. Die 117 Meter lange »Kairos« gilt als das weltweit größte Bunkerschiff für verflüssigtes Erdgas (LNG). Da in fast allen Häfen bislang die Infrastruktur für den vergleichsweise schadstoffarmen Treibstoff fehlt, soll die schwimmende Tankstelle Frachter in Nord- und Ostsee versorgen und zudem kleinere lokale LNG-Terminals an Land beliefern. Das Schiff der Hamburger Reederei Bernhard Schulte wird von einer Tochtergesellschaft des Industriegasekonzerns Linde eingesetzt. Gebaut wurde es auf der Hyundai-Werft im südkoreanischen Ulsan.