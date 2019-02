Berlin. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) lehnt eine Teilnahme im Expertengremium von Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) zu gesünderen Fertigprodukten ab. Der Grund: Forscher könnten zu wenig mitreden. In seiner jetzigen Form habe die Wissenschaft in dem Gremium praktisch keinen Einfluss auf die Formulierung konkreter Reduktionsziele, teilte die DDG mit. Bisher seien diese Ziele weit hinter dem zurückgeblieben, was notwendig sei, um die Zunahme von Übergewicht und Diabetes in Deutschland zu stoppen. Klöckner will, dass sich die Nahrungsmittelbranche freiwillig zu Reduktionszielen verpflichtet. dpa/nd