Die Gewerkschaften bezweifeln die Berechnungsmethode des Wirtschaftsrats und fordern eine Reform des Gesetzes, denn es ignoriere Lohnsubventionen und Kürzungen der Sozialversicherungsbeiträge. nd Foto: AFP/Thierry Roge

Mit einem Generalstreik haben in Belgien die drei großen Gewerkschaften am Mittwoch das ganze Land weitgehend lahm gelegt. Eisenbahnen und Busse fuhren nicht. Der Luftraum wurde einen Tag lang komplett gesperrt. Die Fluglinie Brussels Airlines sagte alle 222 Flüge ab. Geschäfte und Einkaufszentren blieben geschlossen.

Ausgangspunkt des Streiks ist ein Tarifkonflikt in der Privatwirtschaft. Aus Solidarität schlossen sich jedoch viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an - in Verwaltungen, Klin...