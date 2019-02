Strasburg. Vier Stolpersteine, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, sind im Kreis Vorpommern-Greifswald von Unbekannten beschädigt worden. Die Täter hätten mutmaßlich mit einer Schleifmaschine versucht, die Oberfläche der Erinnerungssteine abzutragen, teilte die Polizei mit. Ein politischer Hintergrund sei wahrscheinlich. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Jeder der etwa zehn mal zehn Zentimeter großen Stolpersteine steht in der Regel für ein Opfer des Nationalsozialismus. Die Steine werden vor den ehemaligen Wohnhäusern der Menschen verlegt. Die in Strasburg beschädigten Steine erinnern an eine jüdische Familie. dpa/nd