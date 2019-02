Dresden. In Sachsen sind immer mehr legale Schusswaffen im Umlauf. 2018 waren mehr als 168 400 Schusswaffen registriert, so die Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann. Das sei ein Anstieg gegenüber 2017 um gut zehn Prozent, hieß es am Mittwoch. Zudem erhöhte sich die Zahl der Menschen in Sachsen, die eine Schusswaffe besitzen, innerhalb eines Jahres um drei Prozent auf 29 709. Dieser Anstieg sei alarmierend. Er sei eine Folge der Dramatisierung der Sicherheitslage entgegen tatsächlicher Fakten, betonte Lippmann. Die Grünen im Landtag fordern eine regelmäßige Überprüfung der waffenrechtlichen Erlaubnis. dpa/nd