Schwerin. Die LINKEN im Landtag sind für eine Hygieneampel in der Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern. Die für Verbraucherschutz zuständige Abgeordnete Jacqueline Bernhardt sagte, auch wenn im Land ein großer Teil der Betriebe sauber und ordentlich arbeite, gebe es schwarze Schafe und immer noch Verbesserungspotenzial. »Warum wird den Menschen quasi verheimlicht, was bei den letzten Kontrollen für Mängel beanstandet wurden?«, fragte sie. Andere Länder zeigten, dass Hygieneampeln mehr Transparenz schaffen und sich die Hygiene deutlich verbessert. In Deutschland werde seit acht Jahren über die Einführung einer Hygieneampel diskutiert. Bernhardt kündigte an, dass ihre Fraktion die Einführung einer Hygieneampel demnächst im Parlament zur Abstimmung bringen werde. dpa/nd