An der Siegessäule will so bald nicht mehr gesprintet. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Die Nachricht traf die Berliner Radsportgemeinde wie ein Schlag. Das Jedermannradrennen Velothon fällt in diesem Jahr aus. Ob es überhaupt noch einmal unter diesem Namen in der Hauptstadt gefahren wird, ist unklar. Der Velothon hatte seit 2008 jährlich immer wieder rund 10 000 Fahrerinnen und Fahrer angelockt. Nun müssen sie sich wohl ein neues Rennen suchen, in dem sie mal im großen Fahrerfeld zusammenrollen können - ganz ohne störende Autos und rote Ampeln.

Die Gründe für die Absage liegen in Verhandlungen zwischen dem Veranstalter Ironman und seinem langjährigen Berliner Partner SCC Events, die bislang nicht zum Erfolg führten. Der SCC hatte die Erfahrung aus unzähligen Marathons in Berlin und half den Hamburger Velothon-Veranstaltern in...