Bangkok. Die Partei der thailändischen Prinzessin Ubolratana soll aufgelöst werden. Die Wahlkommission kündigte am Mittwoch in Bangkok an, das Verfassungsgericht um die Auflösung der Thai Raksa Chart zu bitten. Die Kandidatur der älteren Schwester von König Maha Vajiralongkorn bei der Parlamentswahl werde als »feindlich« für die konstitutionelle Monarchie eingestuft, erklärte die Wahlkommission. Ubolratana entschuldigt sich für den Wirbel um ihre Kandidatur. Die 67-jährige Ubolratana hatte am Freitag angekündigt, bei der Wahl am 24. März als Spitzenkandidatin für die Thai Raksa Chart ins Rennen zu gehen. Nach einem öffentlichen Rüffel ihres Bruders König Maha Vajiralongkorn gab sie ihre politischen Ambitionen wieder auf.

Die Partei Thai Raksa Chart steht der einflussreichen Politikerfamilie des im Exil lebenden ehemaligen Regierungschefs und Milliardärs Thaksin Shinawatra nahe. AFP/nd