Mainz. Der islamische Schura-Verband hat bestürzt auf die Entscheidung des Landes reagiert, die einzige muslimische Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz zu schließen. Leider hätten die Bemühungen um eine einvernehmliche Lösung nicht gefruchtet, so eine am Mittwoch veröffentlichte Erklärung. »Islamische Einrichtungen zur Früherziehung sollten auch in Rheinland-Pfalz zur Normalität gehören«, kritisierte der Verband. Die Schura Rheinland-Pfalz hoffe, dass die Landesregierung ein Zeichen im Sinne von Offenheit und Vielfalt setze und mit den islamischen Religionsgemeinschaften andere Möglichkeiten entwickeln könne. Das Landesamt für Soziales hatte der Kita in Mainz am Montag die Betriebserlaubnis entzogen. dpa/nd