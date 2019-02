Ein großer Teil des Personals wird für den Selbstschutz gebraucht: Deutsche Soldaten auf Nachtpatrouille nahe Kundus Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Berlin. »Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt.« So begründete der damalige Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) seinerzeit die deutsche Beteiligung an der von den USA nach den islamistischen Anschlägen des 11. September 2001 geforderten NATO-Invasion in Afghanistan. 17 Jahre später ist die Bundeswehr noch immer in dem zentralasiatischen Land, wenn auch nicht mehr im Rahmen des ersten Mandats. Mindestens ein weiteres Jahr wird sie dort bleiben, das hat am Mittwoch das Bundeskabinett beschlossen. Was d...