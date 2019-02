Luckenwalde. Bei einem Wohnungsbrand in Luckenwalde (Teltow-Fläming) sind zwei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Das Feuer brach in der Nacht zu Mittwoch im ersten Stock eines Hauses in der Puschkinstraße aus, wie die Feuerwehr-Regionalleitstelle in Brandenburg/Havel mitteilte. Demnach waren die beiden Menschen zunächst in einem Schlafzimmer eingesperrt und mussten gerettet werden. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. dpa/nd