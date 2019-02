Michendorf. Bei einem Autounfall in der Nähe von Michendorf (Potsdam-Mittelmark) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. »Wie es zu dem Unfall auf der Bundesstraße 2 am Dienstagabend kam, ist noch unklar«, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Fest stehe bisher nur, dass zwei Fahrzeuge darin verwickelt waren. Einer der Wagen lag auf dem Dach neben der Straße. Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!