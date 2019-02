Potsdam. Der Revisionsprozess gegen den ehemaligen NPD-Kommunalpolitiker Maik Schneider tritt auf der Stelle. Ein bereits verurteilter Mittäter bei der Brandstiftung an einer Turnhalle in Nauen berief sich am Mittwoch bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht Potsdam zu dem Ablauf der Tat weitgehend auf Erinnerungslücken. »Ich wollte das alles verdrängen und vergessen«, sagte der Zeuge. Auch auf Drängen des Vorsitzenden Richters Klaus Feldmann wollte er sich nicht dazu äußern, ob Schneider der Anführer gewesen ist.

