Ministerin Karawanskij überreicht einen Preis an Radiomoderator Obiri Mokini.

Immer montags sendet auf der Frequenz 90,7 das Freie Radio Potsdam. An anderen Tagen sind andere Bürgerradios aus Berlin und Brandenburg dran. Bei der Potsdamer Radiostation gibt es jeden Monat ein dreistündiges Sendefenster für das Refugee Radio Potsdam. Einer der Moderatoren ist Obiri Mokini. »Meine erste Radiosendung war gar nicht so schlecht«, schmunzelt er stolz. Mokini ist Chef eines Vereins von Menschen aus Afrika. Es gibt noch drei andere Redaktionsteams, die Sendungen in verschiedenen Sprachen produzieren. Das Studio des Flüchtlingsradios befindet sich auf dem Gelände des Jugendkulturzentrums Freiland.

Einmal ist dort während einer Livesendung mit Mokini ein junger Kameruner hereingeplatzt, dem die Abschiebung drohte und der verzweifelt Unterstützung suchte. Er hatte hoch im Norden Brandenburgs die Sendung gehört und sich sofort in den Zug nach Potsdam gesetzt, erinnert sich Medienpädagoge Erich Benesch, der damals mit im Studi...