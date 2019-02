Nach dem Tod einer elfjährigen Grundschülerin hat die Obduktion keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch Dritte ergeben. Das hat die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch bei Twitter bekanntgegeben. Details zur Todesursache wurden auch auf Nachfrage nicht genannt. Ein Sprecher der Ermittlungsbehörde sagte, es werde noch einige Zeit dauern, bis das laufende Todesermittlungsverfahren abgeschlossen sei. Vor knapp zwei Wochen war der Tod des Mädchens aus Reinickendorf bekanntgeworden. Die Umstände sind seitdem unklar. Medien waren der Frage nachgegangen, ob Mobbing an ihrer Schule zu einem Suizidversuch geführt haben könnte. dpa/nd

