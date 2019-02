Berlin. Im Koalitionsstreit über die Ausgestaltung der Grundrente sieht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einem Spitzengespräch im Kanzleramt noch keine Annäherung. Die Union habe deutlich gemacht, dass sie hinter der Grundrente stehe, aber auf eine Prüfung der Bedürftigkeit als »Frage der Gerechtigkeit« nicht verzichten wolle, sagte sie dem Sender »Welt« am Donnerstag. Die SPD-Seite habe noch mal das Konzept von Arbeitsminister Hubertus Heil vorgestellt, das keine solche Prüfung vorsehe. »Insofern haben wir da die Positionen ausgetauscht, sind uns in der Frage aber noch nicht näher gekommen«, sagte Kramp-Karrenbauer. dpa/nd

